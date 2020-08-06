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Диетолог предложил включить в ОМС лечение от ожирения

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© pixabay.com

© pixabay.com

Ожирение необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), считает врач-диетолог Алексей Ковальков, возглавляющий «Клинику коррекции веса доктора Ковалькова».

По его словам, ожирение является недугом, от которого страдает множество россиян, однако государство не прилагает усилий для борьбы с этим массовым заболеванием.

«Ожирение — это системное заболевание, входящее в классификацию международных болезней, — пояснил он в беседе с ФАН. — По Конституции, нас должны от него лечить, но почему тогда ни в одной поликлинике у нас нет врача-диетолога?»

Ковалькова беспокоит, что в России вся диетология платная. Его также возмущает тот факт, в стране нет ни одной просветительской программы, которая бы объясняла, как правильно питаться детям, людям пожилого возраста, спортсменам.

По мнению диетолога, чтобы победить ожирение, его следует включить в ОМС, хотя это и убьет его бизнес. «Когда нас включат в ОМС, они нас обложат такими бумагами и такими условиями, что нам проще застрелиться или уволиться», — признался Ковальков в интервью изданию.

Как писал ранее «Ридус», ученые из Университета Гетеборга выяснили, что ожирение у мальчиков в подростковом возрасте может увеличивать риски возникновения тромбов в зрелости.

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