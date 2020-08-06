Названы четыре причины, из-за которых наш нюх обостряется

Есть такой термин «гиперосмия» — сверхчувствительность к различным запахам. Люди с такой особенностью ощущают запахи гораздо ярче и острее окружающих.

Некоторые супернюхачи могут быть более чувствительны к приятным запахам, в то время как другие более подвержены воздействию неприятных. Гиперосмия встречается относительно редко, поэтому исследователи до сих пор многого не знают об этом заболевании.

Однако многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с тем, что нюх неожиданно обострился, и мы чувствуем запахи как-то по-особенному. Авторы нового исследования рассказали, почему так происходит.

Проблемы со здоровьем

В ряде исследований сообщалось о связи между различными заболеваниями и гиперосмией, включая болезнь Лайма, мигрень, обезвоживание, дисбаланс гормонов и прием некоторых препаратов. Хотя до конца не ясно, что приводит к гиперосмии в этих случаях.

Ученые предполагают, что дефицитные состояния организма могут влиять на сигналы, генерируемые на рецепторах запаха. Исследования также показали, что определенные генетические особенности, такие как дупликация или сверхэкспрессия гена KAL1, могут влиять на восприятие запахов.

Известно, что этот ген производит белок, контролирующий рост и движение нервных клеток, которые помогают воспринимать запах.

Беременность

Многие беременные часто жалуются, что некоторые запахи, которые никогда раньше их не беспокоили, внезапно становятся отвратительными. Проанализировав более 50 исследований, в которых изучалось, как беременность изменяет обоняние, исследователи пришли к выводу, что женщины в положении действительно более чувствительны к определенным запахам.

Несмотря на то, что это широко распространенное и известное явление, исследователи до сих пор не уверены, почему это происходит. Однако эта чувствительность, как правило, носит временный, а не постоянный характер.

Изменения в мозге

В исследовании 2019 года ученые хотели выяснить, есть ли какие-то особенности в работе мозга людей с гиперосмией. Исследователи сравнили 25 супернюхачей с 20 мужчинами, которые оценивали свое обоняние как нормальное.

Используя сканирование мозга, исследователи сравнили объем серого вещества в частях мозга, связанных с запахом. Они обнаружили, что у супернюхачей повышена мозговая активность в двух ключевых областях, отвечающих за восприятие запаха, а также за обучение и запоминание запахов.

Однако было непонятно, с чем связаны такие различия.

Тренировки

Также ученые проанализировали случаи, когда человек обретал супернюх намерено. Речь идет о сомелье и парфюмерах, которые из-за специфики своей работы постоянно сталкиваются с различными запахами. Чтобы быть профессионалами в этой сфере, нужно постоянно тренировать нюх для умения распознавать множество уникальных запахов.