Ученые нашли причину потери памяти при болезни Альцгеймера

Команда американских ученых из Института биологических исследований Солка в штате Калифорния опубликовали исследование, в котором говорится о самом распространенном симптоме болезни Альцгеймера — потере памяти.

Ученые обнаружили некоторые механизмы, которые позволяют экспериментальному препарату обратить вспять потерю памяти. Пока что эксперимент проводился только на мышах, но в перспективе препарат можно применять и для лечения людей, говорят специалисты.

Ученые пояснили, что для своих исследований они использовали препарат CMS121, представляющий собой синтетическую версию химического вещества под названием «фисетин», которое естественным образом содержится во фруктах и овощах.

В предыдущих исследованиях этот препарат показал неплохую эффективность, повлияв на возрастные метаболические процессы в головном мозге и защитив от дегенерации, связанной с болезнью Альцгеймера.

В новой работе исследователи обратились к мышам с болезнью Альцгеймера, которые получали ежедневные дозы CMS121 с девятимесячного возраста. Это эквивалентно тому, как болезнь естественно развивается у людей.

Через три месяца после начала эксперимента мыши прошли тестирование на память и поведение, а затем результаты сравнили с результатами контрольной группы, в которой все грызуны были здоровы.

Мыши с болезнью Альцгеймера, которые прошли лечение CMS121, показали такие же результаты, как и здоровая контрольная группа. Также эти результаты сравнили с мышами с болезнью Альцгеймера, которые не получали никаких лекарств. Мыши, принимавшие CMS121, оказались гораздо сообразительнее.

Для понимания того, что позволило первым мышам улучшить свои показатели памяти и концентрации внимания, ученые проанализировали количество определенных молекул в мозге трех различных групп. При этом они обнаружили, что мыши демонстрировали несколько ключевых различий, связанных с метаболизмом жировых молекул в мозге, называемых липидами.

Анализ показал, что этот процесс, называемый перекисным окислением липидов, был усилен, по сравнению с двумя другими группами, у больных мышей, которые не принимали лекарство.

Дальнейшее исследование показало, что CMS121, по-видимому, ингибирует перекисное окисление липидов путем снижения количества ключевых липидопродуцирующих молекул. Это побудило команду проанализировать количество этих молекул в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что эти люди имеют более высокое количество этих молекул, чем здоровые люди из контрольной группы.