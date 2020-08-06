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Джигурда заявил о своей готовности жить на 30 тысяч рублей в месяц

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Актер, певец и шоумен Никита Джигурда признался, что сможет без проблем прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

Так народный артист Чеченской Республики прокомментировал ФАН слова телеведущей Ляйсан Утяшевой о том, что ей хватает на жизнь 50 тысяч рублей в месяц.

Джигурда рассказал, что в период самоизоляции сознательно соблюдал пост и питался только кефиром и гречневой кашей. По его словам, ему трудно судить, уходят ли 50 тысяч рублей у жены шоумена Павла Воли только на питание или в целом, но ему требовалось значительно меньше денег.

«У меня получалось где-то по 30 тысяч, и это с оплатой коммунальных услуг», — сообщил Джигурда в интервью изданию, подчеркнув, что в его рацион питания входили только гречневая каша и кефир, а в какие-то дни он вообще голодал. В таком режиме он прожил три месяца.

Артист добавил, что для него не проблема вести аскетичный образ жизни.

Ранее «Ридус» писал о том, что Джигурда был задержан за нелегальное проникновение в закрытое на карантин село в Нижегородской области, где расположен знаменитый Дивеевский монастырь. До этого шоумен закатил истерику в Мосгорсуде, где его попросили надеть медицинскую маску.

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