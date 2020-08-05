Древние бобры питались древесиной задолго до строительства первых плотин

Изучая поведение древних бобров, которые когда-то обитали на территории современной Канады, международная группа ученых обнаружила, что не всегда эти животные делали плотины. Раньше бобры использовали древесину только для питания.

С тех пор в питании бобров мало что изменилось: животные едят исключительно растительную пищу, включая растения, листья и кору многих деревьев.

Это важное открытие, поскольку современные бобры уничтожают лес не только ради пропитания, но и чтобы поддерживать среду обитания. Получается, что древесное хищничество существовало более 20 миллионов лет, а это большой промежуток времени, чтобы бобры могли повлиять на эволюцию некоторых видов деревьев.

Древние бобры, принадлежащие к ископаемой линии Dipoides, жили четыре миллиона лет назад и были примерно на две трети больше современных канадских бобров. Они грызли деревья округлыми передними зубами, а не квадратными, как их современные родственники.

Сравнение размеров: 1) современный бобер; 2) Джастин Бибер; 3) древний бобер 4) канадский бобер Dipoides

Сегодня бобры оказывают глубокое воздействие на ландшафт и, как известно, увеличивают биоразнообразие местной экосистемы за счет сбора деревьев и строительства плотин. В новой работе исследователи изучили химические признаки, сохранившиеся в древних костях бобров, чтобы выяснить, что именно они ели четыре миллиона лет назад.

Окаменелости, использованные в исследовании, были найдены на острове Элсмир (район Кикиктаалук в Нунавуте). Этот район богат на ископаемые находки, включая древние растения и деревья, а также животных — вымерших бобров, медведей, лошадей, барсуков и верблюдов.