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Древние бобры питались древесиной задолго до строительства первых плотин

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© University of Western Ontario

© University of Western Ontario

Изучая поведение древних бобров, которые когда-то обитали на территории современной Канады, международная группа ученых обнаружила, что не всегда эти животные делали плотины. Раньше бобры использовали древесину только для питания.

С тех пор в питании бобров мало что изменилось: животные едят исключительно растительную пищу, включая растения, листья и кору многих деревьев.

Это важное открытие, поскольку современные бобры уничтожают лес не только ради пропитания, но и чтобы поддерживать среду обитания. Получается, что древесное хищничество существовало более 20 миллионов лет, а это большой промежуток времени, чтобы бобры могли повлиять на эволюцию некоторых видов деревьев.

Древние бобры, принадлежащие к ископаемой линии Dipoides, жили четыре миллиона лет назад и были примерно на две трети больше современных канадских бобров. Они грызли деревья округлыми передними зубами, а не квадратными, как их современные родственники.

Сравнение размеров 1)современного бобра 2) Джастина Бибера 3)древнего бобра 4) канадского бобра Dipoides

Сравнение размеров: 1) современный бобер; 2) Джастин Бибер; 3) древний бобер 4) канадский бобер Dipoides

Сегодня бобры оказывают глубокое воздействие на ландшафт и, как известно, увеличивают биоразнообразие местной экосистемы за счет сбора деревьев и строительства плотин. В новой работе исследователи изучили химические признаки, сохранившиеся в древних костях бобров, чтобы выяснить, что именно они ели четыре миллиона лет назад.

Окаменелости, использованные в исследовании, были найдены на острове Элсмир (район Кикиктаалук в Нунавуте). Этот район богат на ископаемые находки, включая древние растения и деревья, а также животных — вымерших бобров, медведей, лошадей, барсуков и верблюдов.

Это исследование показывает, как бобры влияли на лесные и пресноводные экосистемы в течение миллионов лет, и помогает нам понять эволюцию их роли в качестве инженеров экосистем, заключили ученые.
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Мощный пожар на рынке в ОАЭ попал на видео

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© Twitter

© Twitter

Гигантские языки пламени и клубы черного дыма поглотили 5 августа популярный продовольственный рынок в городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах. Пожар, полностью уничтоживший торговые ряды в новой индустриальной зоне, уже взят под контроль, заявили местные власти. Очевидцы сняли буйство огня на камеры мобильных устройств.

По данным СМИ, мощное возгорание вынудило эвакуировать пациентов больницы, расположенной в том же районе. Сам рынок местное население называет «иранским».

Согласно информации местной прессы, пострадавших в результате пожара на рынке нет. Причины его до сих пор неясны. Тушат огонь подразделения спасателей Аджмана и соседних эмиратов — Дубая, Шарджи и Умм-эль-Кайвайна.

Пожар на рынке в Аджмане произошел всего через сутки после жуткого взрыва в порту Бейрута, который уже назвали самым страшным не ядерным событием в истории человечества.

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