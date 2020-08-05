Ученые придумали, как не бросить спорт во время карантина

Во время карантина из-за пандемии коронавируса многие столкнулись с тем, что не могут поддерживать прежний уровень физической активности. Это связано не только с закрытием спортзалов, но и с отсутствием мотивации заниматься дома.

Новое исследование, проведенное Мичиганским государственным университетом, показывает, что занятие спортом вместе с виртуальными помощниками значительно облегчает тренировку, а также мотивирует человека не бросать спорт.

Изначально это исследование проводилось, чтобы помочь людям, которым приходится длительное время находиться в изоляции. Например, это касается астронавтов, работников подводных и полярных станций.

NASA, к примеру, очень заинтересовано в поиске способов поддержания хорошей физической формы у астронавтов. Не всегда обычные рекомендации работают, так как есть и человеческий фактор. Долгое время находясь без общения и поддержки, люди теряют мотивацию, — объясняют ученые.

Тогда ученые подумали, что для обеспечения мотивации необязательно должно быть физическое присутствие человека. Виртуальный тренер тоже может этому способствовать.

В новом исследовании принял участие 41 физически активный человек. Половина этой группы на протяжении шести месяцев шесть дней в неделю занималась на велотренажере, подключенном к аппарату виртуальной реальности. Остальные просто использовали стандартный велотренажер.

Исследователи измерили интенсивность усилий участников и обнаружили, что те, кто был объединен с виртуальным партнером, дольше сохраняли мотивацию во время эксперимента. Эффект был наиболее значительным в последней из четырех интервальных тренировок, когда участников попросили ехать на почти максимальной мощности в течение четырех минут в каждом интервале.

В рамках текущей ситуации в мире, когда спортзалы снова закрываются, а некоторые страны вновь вводят карантинные меры, это решение может быть актуально для многих из нас. Не обязательно использовать виртуальную реальность: нужно адаптировать результаты исследования под вашу ситуацию.

Например, можно посещать онлайн-занятия, которые в период карантина проводят многие фитнес-клубы. Также подойдет обычный видеозвонок другу, который также занимается спортом. Если позвонить некому, то включите ваш любимый сериал или музыку, под которую время пролетит незаметно.