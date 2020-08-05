«Не трогайте глаза!»: офтальмолог о влиянии COVID-19 на зрение

За полгода пандемии ученые выяснили многое о новом коронавирусе. Например, стало известно о путях передачи вируса, способах лечения COVID-19, а также об осложнениях, которые чаще всего возникают у переболевших.

Это может быть потеря вкуса и обоняния, проблемы с дыханием и сердцем. «Ридус» пообщался с офтальмологом и выяснил, оказывает ли коронавирус какое-то негативное влияние на наши глаза.

Коронавирус особенно опасен для людей, имеющих острые и хронические болезни, в том числе связанные со зрением. Коронавирус способен вызывать отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки. Кроме того, распространены случаи, когда COVID-19 вызывает воспалительные заболевания: конъюнктивит и блефарит. Конечно, опасность для зрения возрастает, если вирус проник через слизистую глаз, поэтому не нужно трогать лицо и глаза грязными руками, — пояснил «Ридусу» офтальмохирург, врач первой категории клиники микрохирургии глаза «Я Вижу» Сергей Чуб.

Окулист уточнил, что на здоровье глаз могут повлиять препараты, которые используются для лечения вирусного заболевания. Например, ряд препаратов имеют побочное действие, сказывающееся на качестве зрения. В частности, оно влияет на способность глаз фокусироваться на разноудаленных предметах.

Также не стоит забывать, что глаза являются входными воротами для различных инфекций, в том числе COVID-19. По различным данным, в 5 — 7% случаях это заболевание начинается в виде коронавирусного конъюнктивита.

При попадании вируса на поверхность глаза могут развиваться различные воспаления, например, конъюнктивит. Далее инфекция распространяется по нисходящим путям, повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляется кашель, бронхит, пневмония и другие симптомы коронавируса.

Влияние COVID-19 непосредственно на органы зрения до конца не изучено, но Всемирная организация здравоохранения утверждает, что воспалительные процессы глаз являются частыми симптомами заражения. Поэтому в общественных местах рекомендуется носить не только маски и перчатки, но и очки.