Спутник и помет помогли найти новые колонии императорских пингвинов

Космические снимки помогли ученым обнаружить несколько новых мест гнездования императорских пингвинов в Антарктиде. Экологи назвали открытие «долгожданным» и «обнадеживающим». Оно позволяет предположить, что популяция данного вида, испытывающего давление глобального потепления, увеличится на 5−10% и достигнет 278 тысяч пар.

Как сообщила пресс-служба Британского антарктического общества (BAS), новые места гнездования четко идентифицированы по цвету морского льда, который меняет окраску из-за птичьего помета.

С ледовыми полями связан весь жизненный цикл императорских пингвинов. И если количество льда продолжит сокращаться в связи с сильным нагревом Антарктиды, как предсказывают климатические модели, численность птиц сильно упадет. Один из прогнозов предполагает снижение популяции более чем на 50% уже к 2100 году.

В своей работе BAS использовала данные европейского спутника Sentinel-2. На инфракрасных изображениях прибрежных районов ледового континента было обнаружено восемь новых мест размножения, а также подтверждено существование еще трех, о которых ученые догадывались до появления фотографий высокого разрешения.



Таким образом, количество известных массовых гнездовий императорских пингвинов увеличилось с 50 до 61. Два новых участка находятся в районе Антарктического полуострова, три — на западе континента и шесть — на востоке. Все они появились в промежутках между существующими колониями. Похоже, что группы птиц предпочитают держать между собой расстояние не менее 100 километров.

Новые колонии императорских пингвинов © BAS

Ученые отметили, что не могут точно подсчитать количество пингвинов по космическим снимкам, но постараются оценить их общее число в колониях по размеру скоплений птиц.



«Это хорошие новости, потому что сейчас пингвинов больше, чем мы думали», — цитирует сайт «Би-би-си» слова специалиста по дистанционному зондированию BAS доктора Питера Фретвелла.

Однако, по словам ученого, ситуация не выглядит простой. Все новые места гнездования расположены вне районов со стабильным морским льдом, таких как море Уэдделла и море Росса. Пингвины выбрали участки севернее, где ледовые поля уязвимы и, вероятно, вскоре могут пострадать в результате потепления.

Успех размножения императорских пингвинов зависит от наличия так называемого «припая» — полей морского льда, прикрепленного к отмелям, крупным айсбергам или побережью. Он — низкий и плоский, и является идеальной поверхностью для кладок яиц и их высиживания. Там также удобно воспитывать птенцов в первый год их жизни.

Однако время существования такого льда должно быть длительным — не менее восьми или девяти месяцев. Лишь в этом случае новое потомство выживет. Если лед образуется слишком поздно или распадается слишком рано, молодых птиц вынесет в море до того, как они будут к этому готовы — потеряют свой пух и отрастят водонепроницаемые перья.

Проблемы могут возникнуть и у взрослых пингвинов. Антарктическим летом — в январе и феврале — они линяют и рискуют утонуть, если припай растает раньше, чем появится оперение, подходящее для плавания.

Тенденции развития морского льда в Антарктике в последние десятилетия были довольно стабильными, хотя и с некоторыми крупными региональными сдвигами. Но климатические модели предсказывают значительные потери уже в этом столетии. Эксперты полагают, что даже при лучшем сценарии выполнения Парижского соглашения — если глобальная температура повысится не более чем на 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальными временами — численность императорских пингвинов уменьшится, как минимум, на треть в течение жизни следующих трех поколений.

Эта пугающая перспектива побудила ученых в 2019 году призвать к повышению природоохранного статуса императорских пингвинов. В настоящее время они классифицируются Международным союзом охраны природы, как «находящиеся под угрозой исчезновения». Было внесено предложение поместить вид в категорию «уязвимых».