В Перу за время пандемии пропали более 900 женщин

Более 900 женщин и девочек пропали без вести в Перу во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Властям необходимо создать базу данных, которая позволит обуздать «тревожный» рост числа исчезновений, заявила 4 августа местная защитница прав женщин Изабель Ортис.

Ортис привела точные данные: с 16 марта по 30 июня в стране исчезли без следа 606 девочек и 309 женщин. «Цифры действительно весьма тревожные», — цитирует Reuters слова правозащитника.

По ее мнению, настала пора вести учет подобных случаев, чтобы искать пропавших без вести, фиксировать, найдены ли они живыми или мертвыми, а также являются ли исчезнувшие женщины жертвами торговли людьми на сексуальной почве, домашнего насилия или убийств.

«Мы знаем число исчезнувших женщин и девочек, но у нас нет подробной информации о том, сколько из них было найдено», — заявила Ортис. Возможно, отметила правозащитник, в некоторых случаях именно преступник сообщил об исчезновении.

Национальный реестр пропавших без вести позволит сопоставлять информацию об исчезновениях с другими преступлениями против женщин. Это поможет искать людей и выявлять потенциальных подозреваемых.

На прошлой неделе Министерство по делам женщин Перу обнародовало еще более пугающие цифры: во время пандемии в стране пропали без вести 1200 местных жительниц. В министерстве заверили, что правительство работает над искоренением насилия в отношении женщин и в этом году увеличило финансирование соответствующих программ.

Reuters отмечает, что во многих странах мира сообщают о росте насилия в семье в результате карантинных мер. Это побудило Организацию Объединенных Наций призвать к незамедлительным действиям правительств.

Изабель Ортис напомнила, что Латинская Америка известна высоким уровнем убийств женщин и насилия в отношении них. Это обусловлено специфической культурой и социальными нормами, определяющими роль слабого пола в обществе.

«Насилие в отношении женщин существует из-за множества патриархальных стереотипов, существующих в нашем обществе», — сказала она.

Перед пандемией сотни тысяч женщин по всей Латинской Америке, в том числе и в Перу, проводили массовые демонстрации, требуя действий правительства против дискриминации по половому признаку.