Напавший на сотрудника Росгвардии десантник признал вину

Бывший боец ВДВ Евгений Костин, участвовавший в столкновении десантников и Росгвардии в парке Горького, признал свою вину. Он раскаивается в своих действиях. Об этом стало известно от источника ТАСС, близкого к следствию.

«В ходе следственных действий Костин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). В содеянном раскаялся», — цитирует агентство слова собеседника.

Следственный комитет просит Хамовнический суд Москвы арестовать обвиняемого до 3 октября. Защита Костина, прокурор и сам участник драки ходатайствуют о домашнем аресте. Решение будет принято позднее 4 августа.

В результате столкновения 2 августа в парке Горького пострадали два росгвардейца. «Ридус» опубликовал видеозапись потасовки.