«Опасное солнце» создаст угрозу в ряде регионов России

Жителям некоторых регионов России в ближайшие дни следует избегать пребывания на солнце. Повышение индекса ультрафиолетового излучения прогнозируется в Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской и Орловской областях, а также в Алтайском крае и республике Тыва. На Кавказе, в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму он достигнет опасных отметок 5 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6−7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — цитирует ТАСС слова Вильфанда.

В Алтайском крае и Тыве в ближайшие дни индекс достигнет 7 единиц. В Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Серного Кавказа и Крыму — 8−10 единиц. «Очень высокий индекс», — подчеркнул Вильфанд.

В Москве показатели «опасности солнца» останутся в пределах 3−5 единиц, что не опасно, но все-таки требует осторожности, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Стандарты ультрафиолетового индекса разработаны учеными при участии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По его шкале, достаточно безопасным (умеренным) уровнем считаются показатели до 5 единиц. Затем следуют «высокий» (6−7), «очень высокий» (8−10) и «экстремальный» (11+).

Как правило, указывается максимальное значение в определенный день, наблюдаемое в течение четырех часов в районе солнечного полудня. При индексе 3−7 в полуденные часы стоит оставаться в тени, носить головной убор и одежду с длинными рукавами. При показателях 8+ рекомендуется полуденное время пережидать внутри помещения.

ВОЗ отмечает, что огромное количество жителей разных стран мира пренебрегает показателями индекса. При этом заметный рост заболеваемости раком кожи светлых людей в значительной степени связывают с чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения.