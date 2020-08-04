Адвокат сможет узнать о судьбе Виктора Бута не раньше 5 августа

Не ранее 5 августа можно будет узнать, почему Виктор Бут — российский заключенный специального блока тюрьмы города Марион в США — не выходит на связь. Его общение с женой в прошлый раз состоялось 21 июля, заявил адвокат Алексей Тарасов.

«Сотрудник в тюрьме, который является надзирателем Бута, отсутствует, и его не будет на месте до среды», — пояснил Тарасов в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам адвоката, не исключено, что причиной молчания Бута является распространение коронавирусной инфекции в тюрьме Марион.

«Сейчас там, по официальным данным Бюро тюрем, 140 человек с коронавирусной инфекцией. А раньше не было ни одного зараженного», — подчеркнул Тарасов.

Юрист полагает, что вспышку заражения мог спровоцировать временный перевод в Марион заключенных из Чикаго. Тарасов надеется, что коронавирус не попал в спецблок тюрьмы, где содержат Бута, из-за усиленных мер изоляции.

29 июля Алла Бут попросила посольство России в США оказать содействие в вопросе связи с мужем. Весной 2020 года заключенных спецблока тюрьмы города Марион из-за пандемии временно лишили права полноценно пользоваться телефонами.

Виктора Бута в 2008 году задержали в Бангкоке по ордеру, выданному местным судом в связи с запросом США. Против россиянина выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», объявленной в Соединенных Штатах террористической.

Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и оштрафовали на 15 миллионов долларов.