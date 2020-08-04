Бегство бывшего короля Испании из страны назвали «недостойным поступком»

Безнаказанность бывшего главы государства за предполагаемые тяжкие преступления наносит огромный ущерб демократии. Обязанность представителя власти — служить примером честности, поэтому решение бывшего короля Испании Хуана Карлоса I покинуть страну — недостойный монарха поступок, компрометирующий всю династию, заявил вице-премьер испанского правительства Пабло Иглесиас.

«Бегство за границу Хуана Карлоса де Бурбона является недостойным поступком бывшего главы государства и ставит монархию в крайне скомпрометированное положение. Из уважения к испанскому обществу и демократии Хуан Карлос I должен ответить за свои действия в Испании и перед своим народом», — написал Иглесиас в Twitter.

Он подчеркнул, что демократическое правительство «не должно игнорировать, и тем более оправдывать или приветствовать поведение, подрывающее достоинство ключевого института, такого как глава государства». Такой поступок «является мошенничеством в отношении правосудия».

Накануне стало известно о решении бывшего испанского монарха Хуана Карлос I уехать из страны. Об этом он написал своему сыну, нынешнему королю Филиппу VI. Текст письма опубликовал сайт королевского двора.

«Я был королем Испании почти в течение 40 лет, и на протяжении всех этих лет я всегда хотел лучшего для Испании и для короны», — написал Хуан Карлос I.

Бывший король намекнул на то, что его решение вызвано «общественным резонансом, который создают некоторые события» из личной жизни монарха. При этом Филипп VI заявил, что хочет «подчеркнуть историческую важность» правления его отца.

Сейчас Хуану Карлосу I — 82. Он возглавлял Испанию с 1975 года. 2 июня 2014 года монарх отрекся от престола в пользу своего сына, сохранив титул «заслуженного короля».

В последние годы испанская монархия оказалась вовлечена в грандиозный скандал. Власти Швейцарии и Испании ведут расследования, связанные с вероятным наличием зарубежных счетов Хуана Карлоса I.

СМИ опубликовали записи бесед бывшей любовницы короля Коринны Ларсен с бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо. Женщина, занимавшаяся бизнесом, утверждала, что является подставным лицом, которое монарх использовал для сокрытия зарубежного имущества. По ее словам, в швейцарских банках у двоюродного брата Хуана Карлоса I есть несколько счетов.

Позднее журналисты получили информацию о том, что в 2008 году на эти счета перевели около 100 миллионов долларов. По данным СМИ, это были комиссионные, выплаченные бывшему королю Испании за посредническую роль в переговорах с Саудовской Аравией по контракту на строительство скоростной железной дороги Мекка — Медина.

Скандал стал причиной отказа нынешнего короля Испании Филиппа VI от наследства отца в марте 2020 года. Решение последовало за информацией в СМИ о возможном получении Хуаном Карлосом I 65 миллионов евро от Саудовской Аравии.

Также сын оставил бывшего главу государства без средств из бюджета королевского двора. Об этом Филипп VI заявил после публикации новой информации в прессе. Журналисты заявили, что нынешний король может являться бенефициаром панамского офшорного фонда, связанного с Хуаном Карлосом I.