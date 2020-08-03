Боевики предприняли попытки прорыва в зоне деэскалации Идлиб

Боевики террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра» * предприняли ряд попыток прорвать оборону Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Хамрат в зоне деэскалации Идлиб. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александра Щербицкий. Он отметил необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

«Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесен значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — цитирует «Интерфакс» слова Щербицкого.

Контр-адмирал напомнил о существовании специального непрерывного канала связи для оперативного взаимодействия между российскими и турецкими военными.

«Складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации террористов в зоне деэскалации Идлиб», — заявил он.

* террористическая группировка, запрещенная в России