ФСБ отказалась раскрыть суть обвинения Сафронова

Ходатайство защиты советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, в котором содержалась просьба раскрыть суть обвинения, отклонено следователем ФСБ. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

«Мы направили следователям ФСБ ходатайство с просьбой конкретизировать суть обвинений в отношении Сафронова. И недавно получили от них копию постановления об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Это значит, что до окончания предварительного следствия ФСБ не намерена объяснять нам, в чем же именно обвиняют нашего подзащитного», — цитирует его слова ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что учитывая длительность предварительного следствия по делам данной категории, ждать новостей по делу Сафронова придется «от года до полутора лет».

Ранее защите сообщили о том, что Сафронов был якобы завербован спецслужбами Чехии и о том, что в 2017 он собрал и передал заказчику секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

«Мы просили сообщить нам, когда, кем именно и при каких обстоятельствах, по мнению ФСБ, Сафронов был завербован чешскими спецслужбами, как именно, по мнению следствия, он добыл гостайну, где, как, когда и кому именно передал секретные сведения и какие именно. Но во всем этом нам отказали», — подчеркнул Павлов.

Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан еще в конце июля отказался разъяснить адвокатам суть обвинений в отношении арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова.



Бывшего журналиста задержали и арестовали 7 июля по делу о государственной измене. Он подозревается в передаче спецслужбам Чехии секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве российских оборонных предприятий. Информацию об этом ФСБ получила от Службы внешней разведки. Сафронов своей вины не признает.

