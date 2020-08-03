Около 20 туристов пострадали при падении трех воздушных шаров в США

Не менее 20 человек получили повреждения в результате падения сразу трех прогулочных воздушных шаров в американском штате Вайоминг. Несколько пострадавших доставлены в больницу. Возможной причиной происшествия местные власти называют внезапное ухудшение погоды.

В сообщениях местной прессы отмечается, что воздушные шары принадлежат одной компании — Wyoming Balloon. Летательные аппараты не сталкивались друг с другом и упали по отдельности.

Точно сказать, что произошло, пока нельзя, однако, судя по всему, в аварии виновата погода, подчеркнул шериф округа Титон Мэтт Карр. По его словам, по крайней мере, один пассажир был доставлен в больницу в Айдахо-Фолс. Остальным оказали помощь местные врачи.

Шары упали в полосе длиной около одного километра, сообщило AP. Погода была облачной, а скорость ветра в районе аварии составляла примерно 14 километров в час.

По данным местной прессы, инцидент произошел между Тетоном и Аспеном. Два воздушных шара упали в поле, а третий повис на дереве южнее.

Житель Техаса Клинтон Филлипс, летевший на одном из воздушных шаров, рассказал, что «катастрофа была ужасающей».



«Я не мог поверить. Все было прекрасно. Но через несколько минут мы оказались в аду. Это был ужас. Мы отчаянно пытались не выпасть. Нас поднимало и снова бросало вниз», — цитирует его слова издание News & Guide.

Другой воздушный шар с 12-летним Робертом Краевским и его семьей проволокло через поле и ударило об забор.

«Капитан шара упал, а мы остались, и нас подняло в воздух. Он кричал, чтобы мы натянули красные веревки. Мы опрокинулись, и пришлось выбираться наружу из-за возможного пожара. Я вылез, вокруг люди лежали на земле», — рассказал подросток.