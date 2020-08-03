Мосгорсуд огласил новый приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд вынес новый приговор братьям Александру и Кириллу Кокориным, футболисту Павлу Мамаеву и их другу Александру Протасовицкому, отменив при этом старый.

Как сообщает газета «Известия», суд постановил оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по статье «Хулиганство».

Кроме того, Кирилл Кокорин был оправдан по статье «Побои» по эпизоду с избиением гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. При этом он признан по этой статье виновным по эпизоду с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» по инциденту с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Согласно новому приговору, Александру Кокорину оставили прежний срок в колонии — год и шесть месяцев, а Мамаеву заменили реальный срок — лишение свободы на год и пять месяцев — исправительными работами на год.

Суд также постановил удержать 10% с зарплаты у братьев Кокориных, а также Мамаева и Протасовицкого. При этом им оставили право на реабилитацию, пишет издание.

Адвокат Александра Кокорина выразил недовольство новым приговором и намерен обжаловать его в кассации.

Напомним, 8 октября 2018 года нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ввязались в две драки подряд. Игроки, входившие в основной состав национальной сборной по футболу, сцепились с двумя госслужащими, а незадолго до того избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину наказание в виде полутора лет колонии общего режима, Мамаеву — год и пять месяцев, а 6 сентября того же года суд удовлетворил ходатайство футболистов о досрочном освобождении.

В мае 2020 года второй кассационный суд отменил апелляционный приговор Мосгорсуда в отношении Кокорина и Мамаева с формулировкой «ввиду существенных нарушений закона».