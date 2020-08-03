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Приговоренный к казни житель Калининграда отбыл срок и снова попал в тюрьму

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель Калининграда, которого в 1994 году приговорили к смертной казни, вышел на свободу, отсидев за решеткой 25 лет, и снова отправится в колонию за уклонение от административного надзора.

Как сообщает областная прокуратура, калининградец 1962 года рождения был приговорен в 1994 году к расстрелу за несколько убийств, а после отмены смертной казни в 1999 году приговор заменили на 25 лет лишения свободы.

В 2018 году он освободился, но по указанному им адресу не прибыл и не явился для постановки на учет в ОМВД.

«Подсудимый вину свою признал полностью, раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении. В итоге суд приговорил его десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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