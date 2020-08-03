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«Вспомним оспу»: врачи пояснили, почему не надо торопиться с вакциной COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Новости о создании коронавирусной вакцины не покидают первые полосы газет уже несколько месяцев. Сначала вакцину обещали создать к июню, потом массовую иммунизацию планировали провести осенью. Постепенно сроки появления прививки от коронавируса отодвигаются на следующий год.

Однако даже эти сроки, по мнению ученых, слишком оптимистичны. В новом исследовании ученые объяснили, почему так быстро создать вакцину невозможно, и что будет, если предложить людям непроверенный препарат.

Недавний опрос 2000 человек по всей Великобритании показал, что 14% отказались бы от осенней коронавирусной вакцинации. И дело тут не в антипрививочном движении, а в опасении, что вакцина, созданная за пару месяцев, небезопасна.

История иммунизации знает даже несколько случаев, когда откровенно сырая вакцина предлагалась людям. Много народа калечилось, погибало из-за этой спешки. Речь идет о вакцинации от лихорадки денге, в результате которой на Филиппинах погибло около 600 детей. Это, наконец, неудачная вакцина против ротавирусов, вызвавшая у привитых инвагинацию кишечника. Не должно быть гонки в таком важном вопросе, — прокомментировал «Ридусу» Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

Также можно вспомнить и вакцинацию от оспы. Риск умереть от оспы был значительно выше, чем сейчас — от коронавируса, поэтому врачи конца XVIII и начала XIX века так торопились с ее разработкой. Вакцинация была массовая и принудительная, а первыми за прививкой пошли средний и низший классы населения.

Результаты первой вакцинации были разными: начиная от летального исхода и заканчивая уродливыми рубцами на теле и опасными осложнениями для здоровья. Слухи о смерти после прививки быстро стали распространяться, поэтому у людей сложилось негативное отношение к вакцине от оспы.

Однако даже после того, как уже проверенная вакцина стала обязательной в 1853 году, было много способов, которыми, случайно или намеренно, обычные граждане избегали укола. Несмотря на то, что уже в то время риски осложнений от прививки были минимальны, люди помнили о первой вакцине, которая унесла много жизней.

Не следует забывать и о том, что противники вакцинации распространяли слухи и карикатуры на вакцины и вакцинаторов, подрывая доверие к системе в общественном воображении. Среди них была одна карикатура 1880-х годов, в которой беспомощных детей засовывают в рот больной корове, а на другом конце доктор, изображенный как воплощение дьявола, сгребает мертвых детей.

Сейчас большинство вирусологов и специалистов по иммунизации считают, что на создание качественного и проверенного препарата должно уйти несколько лет. Ученые опасаются, что заявления властей о скором появлении вакцины подорвет к ней доверие.

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