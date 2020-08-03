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Частные лодки «подпортили» возвращение Crew Dragon

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© NASA

© NASA

Процесс возвращения на Землю экипажа американского космического корабля Crew Dragon несколько «смазало» нашествие частных моторных лодок. Они быстро заполнили акваторию места приводнения капсулы с астронавтами. Спасателям пришлось буквально разгонять их. На одном из судов гордо красовалось полотнище с именем президента США Дональда Трампа.

«Это было не совсем то, что мы ожидали. Надо избежать этого в следующий раз», — признался администратор NASA Джим Брайденстайн на брифинге после возвращения Crew Dragon.

Во время трансляции, организованной NASA, было видно, что большое количество прогулочных катеров вторглось в зону приводнения. Некоторым удалось приблизиться практически вплотную к капсуле.

По словам Брайденстайна, Береговая охрана США заранее очистила зону посадки, и во время приводнения проблем не было. Спасательный корабль Go Navigator нашел капсулу примерно за 30 минут. Однако частные лодки опередили специалистов SpaceX.

«Капсула находилась в воде достаточно долгое время, и эти лодки помчались прямо к ней. Есть вещи, которые нам нужно впредь делать лучше», — подчеркнул Брайденстайн.

Экипажи катеров SpaceX оттесняли частные лодки, но прогнать всех не удалось. Любителей космонавтики хорошо видно на записях и фотографиях во время подъема капсулы из океана.

«Мы получили хороший урок. Вероятно, нам нужно привлекать больше сотрудников и средств Береговой охраны, а возможно, SpaceX и NASA. Это была демонстрационная миссия. Мы, безусловно, будем лучше подготовлены в следующий раз», — заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

SpaceX — одна из двух коммерческих компаний, заключивших контракты с NASA на полеты астронавтов на Международную космическую станцию. Другая компания, Boeing, будет использовать собственную капсулу — Starliner. Она должна садиться на сушу.

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