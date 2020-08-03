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Пожары в лесах Амазонки побили рекорды прошлого года

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© Twitter Greenpeace

© Twitter Greenpeace

Экологи вновь бьют тревогу: по последним данным, в нынешнем году в бразильских тропических лесах бассейна Амазонки произошло уже 6803 пожара. Это — на 28% больше прошлогоднего показателя.

Данные о пожарах предоставило бразильское агентство космических исследований — INPE. 1 августа оно опубликовало тревожные спутниковые снимки. Ученые отметили, что в июле 2019 года в амазонской сельве было зафиксировано лишь 5318 возгораний, хотя тогда это считалось рекордом.

По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского университета Эрики Беренгер, начало нового сезона сведения лесов в Амазонии выглядит пугающе. «Это указывает на то, что пожары будут очень интенсивными», — цитирует слова ученого NBC News.

«Это ужасный знак. Можно ожидать, что уже август будет трудным месяцем, а сентябрь — еще хуже», — цитирует Reuters заявление научного руководителя Бразильского института экологических исследований Амазонки (IPAM) Ане Аленкар.

По данным Greenpeace International, 30 июля в Амазонии было зафиксировано более одной тысячи пожаров. Это — самый большой показатель для июля с 2005 года. Нынешний год, по мнению экспертов организации, может стать самым разрушительным для тропического леса и коренных народов, которые считают его своим домом.

IPAM прошлой осенью опубликовал результаты исследования, которое показало, что основной причиной рекордных пожаров в 2019 году следует считать сведение лесов человеком, а не засуху, связанную с глобальным потеплением.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, скептик в отношении изменения климата, призвал к расширению экономических возможностей в бассейне Амазонки, который часто называют «легкими планеты». Однако в связи с ростом давления правительство объявило, что планирует запретить поджоги леса в этом регионе на 120 дней.

В Greenpeace эту меру назвали недостаточной. Организация обнародовала фотографии, демонстрирующие пожары в центральном штате Мату-Гросу, возникшие, несмотря на запрет властей.

Тем временем NASA предупредило, что условия для активного сезона пожаров в Амазонии «созрели» — их риск повысили более высокие, чем обычно, температуры поверхности моря в тропической части севера Атлантического океана.

Теплые поверхностные воды вблизи экватора поглощают влагу к северу от южной части Амазонии. В результате этого леса становятся сухими и легковоспламеняющимися. В такой ситуации пожары, используемые для сельского хозяйства и расчистки земель, легко могут выйти из-под контроля и активно распространяться.

В IPAM отметили, что мощные пожары, осложненные большим количеством сухой древесины, способны вызвать резкий рост числа респираторных заболеваний, что увеличит нагрузку на систему здравоохранения региона, уже серьезно пострадавшую в результате пандемии COVID-19.

Интересно, что у борьбы с пожарами в бассейне Амазонки есть и «обратная сторона». Некоторые местные жители считают, что поступают правильно, поджигая леса. При этом экологов обвиняют в поджогах.

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