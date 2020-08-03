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Экипаж Crew Dragon покинул спасательную капсулу

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© Twitter/NASA

© Twitter/NASA

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен благополучно покинули спускаемую капсулу корабля Crew Dragon. Экипаж чувствует себя хорошо и после медосмотра отправится на базу ВМС США в Пенсаколе. Позже NASA проведет пресс-конференцию с их участием.

После приводнения, примерно в 23:00 по московскому времени, встречающая команда открыла люк капсулы. Произошло это с небольшой задержкой из-за необходимости понижения концентрации токсичных газов вокруг корабля.

Первым из Crew Dragon вынули Бенкена. Астронавт показал всем большой палец. Следом достали Херли, который поблагодарил всех за выполнение «самой сложной и самой важной части миссии».

NASA в прямом эфире транслировало возвращение на Землю первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля. Он сел на воду в Мексиканском заливе. Любопытно, что с 1975 года, с момента совместного полета «Союз-Апполон», в американской космонавтике не практиковали приводнение.

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