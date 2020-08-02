В Белоруссии снова начали ловить партизан

Правоохранительные органы Белоруссии фиксируют большое количество сообщений от граждан о «подозрительных незнакомцах» и странных предметах. Всплеск бдительности вызван историей с задержанием под Минском группы россиян, которые якобы являются членами частной военной организации.

По словам старшего участкового инспектора Гомельского РОВД, интервью с которым было показано в эфире телеканала ОНТ, местное население хорошо знает своих соседей, а каждый посторонний немедленно вызывает подозрение. На все сообщения правоохранительные органы «оперативно реагируют».

«Недавно мы получили информацию, что вблизи деревни Уклеенка, это — на границе с Россией, проживает в лесу неизвестный. Сотрудниками пограничной службы был задержан данный мужчина. У него отсутствовали документы», — рассказал в эфире «24 Беларусь» начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Россонского района Михаил Перепечкин.

Неизвестного мужчину сейчас проверяют и пытаются выяснить: что он делал на территории Белоруссии.

В МВД отметили, что «белорусы откликнулись на призыв быть более внимательными и информировать правоохранительные органы о появлении в населенных пунктах и вблизи них подозрительных лиц и предметов».

Тем временем, следствие установило «конечный пункт», в который должны были прибыть задержанные под Минском россияне.

«Следствие располагает достоверными данными, что конечной точкой маршрута „вагнеровцев“ был Минск», — заявил ведущий в эфире ОНТ.



По словам российского консула в Минске, россиян уже обвиняют в «проведении мероприятий по приготовлению к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти».

29 июля правоохранители Белоруссии заявили, что располагают информацией о прибытии на территорию страны более 200 боевиков. Они якобы должны были дестабилизировать обстановку во время избирательной кампании.

Президент Белоруссии поспешил обвинить Россию в «грязных намерениях» и «укрепить» границу с ней. Российский МИД ответил на провокационные заявления Лукашенко в адрес Москвы.