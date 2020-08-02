Сын экс-премьера Грузии ранил ножом внука бывшего депутата

Грузинская полиция задержала сына бывшего премьер-министра страны Зураба Жвании.

Он подозревается в нанесении ножевых ранений внуку экс-депутата парламента Гоги Топадзе, сообщает телеканал «Рустави 2».

Следствием установлено, что утром 2 августа Левана Топадзе четыре раза ударили ножом в область груди в его доме, где он находился в компании друзей. Пострадавшего доставили в одну из тбилисских больниц, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данным телеканала, в больницу с ранением также доставлен Буса Жвания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Газета «Известия» напоминает, что Зураб Жвания был председателем парламента Грузии с 1995 по 2001 год, а в ноябре 2003 года стал одним из лидеров так называемой революции роз, в результате которой к власти в стране пришел Михаил Саакашвили.

С 2003 года Жвания занимал должность премьер-министра Грузии, а в феврале 2005-го его обнаружили мертвым на конспиративной квартире в Тбилиси вместе с вице-губернатором края Квемо-Картли 27-летним Раулем Юсуповым. Официальная версия гибели — отравление бытовым газом.