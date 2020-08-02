Цепкало обвинил Лукашенко в провоцировании «белорусского майдана»

«Майдан» в Белоруссии провоцирует Александр Лукашенко. Альтернативные лидеры, участвующие в выборах, таких планов не вынашивают, заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

«На самом деле, нужно понимать о том, что „майдан“ провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про „майдан“», — цитирует РИА Новости слова Цепкало в эфире телеканала «Украина 24».

Политик отметил, что оппозиция хочет одного: чтобы были честно подсчитаны голоса на президентских выборах, чтобы народ сам выбрал нового президента.

«Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает», — подчеркнул Цепкало.

Центризбирком отказался регистрировать Цепкало кандидатом в президенты. Верховный суд не отменил это решение, несмотря на поданную жалобу. Опасаясь ареста, бывший претендент на пост главы государства покинул страну.

В Белоруссии 4 августа стартует досрочное голосование. Тогда же к нации обратится Лукашенко. Основной день выборов назначен на 9 августа.