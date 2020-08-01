СМИ: иранским спецслужбам удалось предотвратить теракт в генконсульстве РФ

В Иране задержан главарь группировки «Тондар», которая намеревалась совершить теракт в генконсульстве РФ в городе Решт, передает телеканал IRIB.

По его данным, иранским спецслужбам удалось предотвратить нападение на российскую дипмиссию.

Кроме того, радикальная организация планировала использовать химическое и биологическое оружие на международной книжной ярмарке в Тегеране, приводит сообщение телеканала ТАСС.

Как отмечает агентство, 1 августа иранские СМИ сообщили о задержании в исламской республике Джамшида Шармахде, чья группировка «Тондар», по версии иранской стороны, действует при поддержке США. В частности, эта террористическая организация несет ответственность за взрыв в одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате которого погибли более 10 человек, а около 200 получили ранения.

Целью «Тондар» является установление в Иране монархического строя, переставшего существовать в 1979 году.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске.

«Ридус» также писал о том, что ФСБ задержала в Ростовской области сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной на территории РФ. Группировка планировала теракты в больницах и образовательных учреждениях.