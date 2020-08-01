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Водитель Mercedes, устроивший в Крыму ДТП с 14 пострадавшими, был пьян

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© youtube.com

© youtube.com

Виновник аварии в Севастополе, в результате которой пострадали 14 человек, находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщили «360» в пресс-службе МВД по городу.

«В отношении водителя автомобиля Mercedes составлен административный материал по статье 12.8, решается вопрос о лишении его водительских прав», — рассказали телеканалу в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Севастополе автомобиль Mercedes врезался в едущий впереди рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали 14 человек, включая восемь взрослых и шесть детей. Их всех доставили в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.

Как рассказал «360» один из пассажиров автобуса, больше других пострадали беременная женщина и трое детей.

Недавно в Крыму произошло еще одно крупное ДТП. Ранним утром 31 июля на трассе «Таврида» вблизи Белогорска, неподалеку от села Русаковка, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, двигавшийся из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим грузовиком с прицепом. В результате погибли 9 человек. По версии полиции, водитель автобуса уснул за рулем. Выяснилось также, что он вообще не имел права перевозить людей.

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