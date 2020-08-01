В Минске заявили о готовности информировать РФ о деле задержанных россиян

Минск готов предоставить России дополнительную информацию по делу 33 задержанных граждан РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что власти Белоруссии ничего не скрывают, а добиваются правды.

По словам Лукашенко, Россия пытается скрыть попытку переброски 200 бойцов частной военной компании на территорию Белоруссии. Он пояснил, что задержанные входили в первую группу из 180 или 200 человек, которых планировалась перебросить в Белоруссию.

В то же время белорусский лидер попросил обращаться с задержанными аккуратно. «Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры», — приводит его слова госагенство БелТА. — Разбираться надо с теми, кто их сюда посылал".

Лукашенко также обратил внимание на то, что разрешение на приезд в Белоруссию военнослужащих может дать только президент.

Как сообщил председатель белорусского СК Иван Носкевич, 31 июля в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Агафонов заявил, что факт наличия у задержанных под Минском россиян авиабилетов в Стамбул является подготовленным алиби и не убеждает правоохранительные органы республики в отсутствии у них преступных намерений.

Напомним, 29 июля белорусские силовики задержали под Минском группу из 32 россиян «в однообразной одежде в стиле милитари», еще один человек был задержан на юге страны. По мнению местных спецслужб, все они — наемники частной военной компании Вагнера. Белорусские СМИ сообщали, что всего в страну из России могли прибыть более 200 человек, которые якобы намеревались дестабилизировать обстановку в период президентских выборов.

Из-за этого президент Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Задержание россиян глава государства назвал «чрезвычайным происшествием», а Россию обвинил в «грязных намерениях».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о причастности задержанных к частной военной компании Вагнера и то, что Россия могла послать «кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, являются инсинуацией.

