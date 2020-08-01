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Великобритания снова вводит карантинные меры

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что смягчение ограничений в Англии будет приостановлено. Статистика говорит о том, что количество новых случаев начинает увеличиваться.

Почти месяц назад мы начали плавно снимать ограничения, но это привело к росту заболевших. Мы приняли решение снова вернуть некоторые карантинные меры, — заявил он на последнем выступлении.

Так, с 8 августа маски станут обязательными в закрытых помещениях, включая музеи и торговые центры. Сейчас маски уже являются обязательными в магазинах, супермаркетах и в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что кинотеатры, казино и клубы откроются в Англии с 1 августа, но срок начала работы снова отодвинут на две недели. Также до сих пор запрещены массовые мероприятия, в том числе и свадьбы, где больше 30 гостей.

Это заявление было сделано после того, как были введены дополнительные ограничения для людей, живущих в Манчестере, Западном Йоркшире и Лестере в Англии. Теперь местным жителям запрещено проводить встречи и собрания в помещениях.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения заявило, что людям разрешено посещать пабы и бары, но они должны соблюдать социальную дистанцию. Кафе и рестораны без летних веранд должны держать окна и двери открытыми, а также обеспечить достаточное расстояние между столиками.

В докладе премьер-министра также подчеркивается важность популяризации мер безопасности и симптомов коронавируса, так как только 65 процентов людей знают, что кашель и температура — это первые признаки болезни.

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