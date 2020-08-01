Марсоход «Настойчивость» столкнулся с трудностями во время запуска

Специалисты NASA, ответственные за марсианскую миссию, рассказали, что вскоре после вчерашнего запуска марсохода «Настойчивость» (Perseverance) космический аппарат столкнулся с некоторыми проблемами.

Дело в том, что аппарат, который должен доставить марсоход с вертолетом на Красную планету, самостоятельно перешел в безопасный режим.

Команда миссии сейчас работает над выводом космического аппарата из режима ожидания, и NASA заявило, что марсоход полностью исправен, но нужно еще раз убедиться в безопасности полета.

Напомним, что марсоход «Настойчивость» стартовал 4:50 утра по восточному времени 30 июля вместе с ракетой United Launch Alliance, построенной Atlas V. Ровер отправился на Марс, чтобы найти признаки жизни на планете, а также собрать образцы грунта, чтобы вскоре доставить их на Землю для исследований.

После того, как марсоход пройдет через атмосферу Земли, начнется его семимесячное путешествие на Марс. Если все пойдет по плану, то ровер достигнет Марса 18 февраля 2021 года.

Однако после старта аппарат уже столкнулся с двумя трудностями. Во-первых, близость космического аппарата к Земле сразу после запуска мешала приемникам наземных станций получать четкие сигналы от марсохода.

Это была ожидаемая проблема, поэтому команда смогла быстро решить неполадки со связью, частично отключив приемники наземной станции и слегка отодвинув антенны от космического аппарата, чтобы привести сигнал в нормальный диапазон.

Вторая проблема, из-за которой аппарат перешел на безопасный режим, касалась температуры космического корабля. Дело в том, что во время полета используется жидкий фреоновый контур для передачи тепла от центра космического корабля к радиаторам на крейсерской ступени.

Во время полета инженеры пристально следят за разницей температур между теплым входом в радиаторы и более холодным выходом из радиаторов. Спустя пару минут после запуска температура на выходе на борту крейсерской ступени упала, и перепад температур относительно входа в радиатор вызвал сигнал тревоги, который заставил зонд перейти в защитный режим ожидания.

Марсоход решил перестаховаться. Мы специально сделали эти датчики очень чувствительными. Сейчас работаем над тем, чтобы вернуть аппарат в нормальный режим. Переход на безопасный режим не представляет никакого риска для космического корабля, — заявили разработчики миссии.