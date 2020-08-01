Сотни детей в американском лагере заразились коронавирусом

Сотни детей заразились коронавирусом в летнем лагере в американском штате Джорджия, сообщила местная служба здравоохранения.

Несмотря на то, что дети легче переносят вирус, они также как и взрослые восприимчивы к инфекции, и могут быть активными распространителями.

Коронавирусом заразились по меньшей мере 260 из 597 участников, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), добавив, что истинное число, вероятно, было выше, поскольку тесты были доступны только для 58 процентов детей.

CDC отмечает, что в лагере не соблюдались все необходимые меры предосторожности, в том числе, ношение масок для лица и измерение температуры.

Однако лагерь придерживался государственного исполнительного приказа, требующего от всех участников предъявить доказательства отрицательного теста COVID-19, проведенного за 12 дней или менее до их прибытия на базу отдыха.

Несмотря на то, что дети не носили маски, сотрудники лагеря старались соблюдать некоторые меры предосторожности. Например, проводили дезинфекцию поверхностей, а также распределяли детей по небольшим группам, а не крупным отрядам.

В период с 17 по 20 июня в лагере проходили стажировку 138 студентов и 120 сотрудников, подавляющее большинство из которых сами были в возрасте 21 года и младше.

А 21 июня с началом смены в лагерь присоединились 363 ребенка в возрасте от шести до 19 лет, а также еще три старших педагога.

Участники лагеря проводили занятия в помещении и на открытом воздухе, включая ежедневные спортивные мероприятия и занятия по вокалу. Дети находились в общих комнатах вместимостью до 26 человек.

Спустя неделю после начала смены у одного из вожатых была зафиксирована высокая температура, и после анализа на SARS-CoV-2, у него подтвердился коронавирус.

Потом тест на вирус сдали 344 отдыхающих лагеря, 260 человек из которых оказались заражены новым коронавирусом.

Среди заболевших 74% имели легкие симптомы, включая высокую температуру, головную боль и боль в горле, в то время как остальные не проявляли никаких симптомов.