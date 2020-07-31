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Ушел из жизни режиссер «Полуночного экспресса» и «Стены» Алан Паркер

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

В возрасте 76 лет умер знаменитый британский режиссер и сценарист Алан Паркер, сообщает Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии.

Он скончался после продолжительной болезни.

В первую очередь Алан Паркер известен своими киношедеврами «Полуночный экспресс» и «Стена». Кроме того, он поставил такие картины, как «Эвита», «Миссисипи в огне» и «Группа „Коммитментс“».

Свой последний фильм — «Жизнь Дэвида Гейла» — режиссер снял в 2003 году.

На его счету две номинации на «Оскар». В 2002 году он был удостоен рыцарского титула за заслуги перед британской киноиндустрией.

Паркер возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем британского Комитета по делам кино.

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