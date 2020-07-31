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202015

Ученые создали новый способ диагностики рака пищевода

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Международная группа ученых представила новый способ диагностики рака пищевода. Простой тест, который сможет выполнить даже медсестра, подходит для выявления аномальных клеток и ранней стадии рака.

Пищевод Баррета (ПБ) — это заболевание пищевода, которое при отсутствии лечения, может перерасти в рак. Обычно этот состояние диагностируют с помощью эндоскопии — метода обследования внутренних органов.

При эндоскопии желудка врачи вводят зонд с мини-камерой через рот или нос. Введение эндоскопа через рот может быть для пациента неприятной процедурой и провоцировать рвотный рефлекс, поэтому авторы нового исследования предлагают сделать эти манипуляции менее болезненными.

Для этого ученые создали небольшую таблетку с прикрепленной нитью, которую пациент проглатывает вместе с небольшим количеством воды. Когда таблетка достигает желудка, она начинает расширяться и превращается в губку, которая собирает на себя клетки. Таблетке дали название «Цитоспонж» (Cytosponge).

После полного раскрытия он вытягивается наружу с помощью нитки. Содержимое губки исследуется на наличие патогенных клеток, которые могут мутировать и стать раковыми.

Чтобы проверить эффективность методики ученые пригласили 13 222 участников, которых разделили на две группы. Первые прошли тест с помощью таблетки, вторые — сдавали стандартные анализы и консультировались с терапевтов.

В течение года болезнь Барретта была обнаружена у 140 участников, прошедших новое таблеточное тестирование, когда как при обычном лечении ПБ нашли только у 13 добровольцев.

Кроме того, «Цитоспонж» диагностировал пять случаев рака пищевода на ранней стадии, когда в группе обычного ухода был выявлен только один случай рака.

Помимо точного анализа, этот способ гораздо проще и приятнее, чем стандартный эндоскоп. Возможно, новый способ диагностики замотивирует людей с изжогой и другими желудочно-кишечными проблемами ежегодно проходить такие исследования, заключили ученые.
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