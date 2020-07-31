Еще одна талантливая фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

В тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешла чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная, ранее тренировавшаяся у Этери Тутберидзе.

В Instagram Тутберидзе объяснила причины ухода своей подопечной.

«Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых, появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», — написала она. Тренер пояснила, что когда-то Юлия Липницкая выдвинула требование не выходить на один лед с Евгенией Медведевой, потом Медведева отказалась кататься с Алиной Загитовой, а сейчас Косторная предъявила целый список девочек нон-грата. «Вот на этом мы с ней и расстались», — резюмировала Тутберидзе.

Она также заявила, что не собирается ничего менять в системе подготовки.

Тутберидзе уточнила, что Косторная договорилась с Плющенко о переходе к нему еще в мае.

В группе Тутберидзе фигуристка занималась с 2017 года.

В июне стало известно о переходе в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» другой воспитанницы Этери Тутберидзе — Александры Трусовой.



Как писал ранее «Ридус», Трусову за смену тренера пообещали исключить из школы.

Известно, что переход 15-летней спортсменки от Тутберидзе к Плющенко сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.