Еще одна талантливая фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко
- 31 июля 2020, 17:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешла чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная, ранее тренировавшаяся у Этери Тутберидзе.
В Instagram Тутберидзе объяснила причины ухода своей подопечной.
«Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых, появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», — написала она. Тренер пояснила, что когда-то Юлия Липницкая выдвинула требование не выходить на один лед с Евгенией Медведевой, потом Медведева отказалась кататься с Алиной Загитовой, а сейчас Косторная предъявила целый список девочек нон-грата. «Вот на этом мы с ней и расстались», — резюмировала Тутберидзе.
Она также заявила, что не собирается ничего менять в системе подготовки.
Тутберидзе уточнила, что Косторная договорилась с Плющенко о переходе к нему еще в мае.
В группе Тутберидзе фигуристка занималась с 2017 года.
В июне стало известно о переходе в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» другой воспитанницы Этери Тутберидзе — Александры Трусовой.
Как писал ранее «Ридус», Трусову за смену тренера пообещали исключить из школы.
Известно, что переход 15-летней спортсменки от Тутберидзе к Плющенко сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.
Войти через социальные сети: