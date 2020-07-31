Военных США призвали готовиться к «господству» Китая

Соединенным Штатам следует готовиться к «господству» коммунистического Китая в недалеком будущем. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Rand Corporation, который финансирует правительство США. Правда, они не исключили и вариант «застоя» в экономике и политической жизни главного конкурента Америки.

В Rand Corporation попытались оценить, достигнет ли китайская компартия целей, поставленных перед страной до 2050 года. В планах — создать хорошо управляемое, социально стабильное, экономически процветающее, технологически продвинутое и мощное в военном отношении государство.

Американцы рассмотрели четыре возможных варианта: «триумф» (если Китай сможет выполнить все поставленные задачи), «господство» (если успех не во всем будет сопутствовать коммунистам), «застой» (крах амбициозных планов) и «взрыв» (реальная угроза существованию режима). Результаты анализа на прошлой неделе опубликованы в отчете «Великая стратегия Китая: тенденции, траектории и долгосрочная конкуренция». В основном работа адресована военным США.

Аналитики признали, что не могут точно предугадать, насколько далеко зайдет Китай в реализации своих планов. Однако считают наиболее вероятной реализацию сценариев «господство» и «застой».

«Подготовка к „триумфу“ или „господству“ Китая представляется наиболее благоразумной для Соединенных Штатов, поскольку эти сценарии соответствуют текущим тенденциям национального развития КНР и представляют собой наиболее сложные сценарии будущего для вооруженных сил США», — сказано в тексте отчета.

Дипломатические отношения между США и Китаем сейчас находятся на одном из самых низких уровней за последние десятилетия. Обе стороны сталкиваются с множеством проблем — от торговли и технологий до прав человека и подавления волнений в Гонконге. Эксперты исключили возможность того, что в будущем между Вашингтоном и Пекином возникнет «тесное партнерство». Это всегда было маловероятно, сейчас «исчезло даже в отдаленной перспективе».

Начать налаживать отношения с Пекином американские власти смогут лишь при «застойном» сценарии развития КНР. В случае «восходящего» Китая экономические, дипломатические и военные связи между двумя странами будет сложно предсказать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Таким образом, в этом наиболее вероятном будущем существует тонкая грань между равными партнерами и конкурентами — черта, которая может пересекаться по ряду причин по мере развития отношений», — сказано в отчете.

В связи с этим авторы работы рекомендовали увеличить финансирование военных нужд в Тихоокеанском регионе и улучшить боевые возможности сил США и их союзников.

«Поскольку Китай, вероятно, к середине 2030-х годов начнет претендовать на спорные зоны в регионе, армия США, как часть объединенных сил, должна иметь возможность немедленно реагировать на кризисы или непредвиденные обстоятельства», — отметили авторы отчета.

Это значит, что американским военным придется «оптимизировать основные силы и возможности для быстрой доставки подразделений в зону конфликта во время боевых действий или до его начала». Отмечается, что Тихоокеанский театр, скорее всего, останется в обозримом будущем главным. Однако армия США «должна уделять приоритетное внимание развитию потенциала в соответствии с более широкими задачами объединенных сил».

«Основное внимание армии будет обязательно уделяться необходимости конкурентного преимущества на суше в Европе, но долгосрочная значимость проблемы Китая потребует увеличения инвестиций в ряд возможностей в Тихоокеанском регионе», — сказано в отчете.

Несмотря на то, что «экономический кризис оказался еще более серьезным, чем ожидалось», Пекин будет продолжать уделять приоритетное внимание развитию своих вооруженных сил в течение следующих 10−15 лет, считают авторы работы.

«Китай намерен добиться военного преимущества в ключевых технологиях, таких как квантовые вычисления и связь, искусственный интеллект и биотехнологии. Успех в этих и смежных областях в значительной степени определит характер американо-китайской глобальной военной конкуренции в течение следующих 30 лет», — подчеркивается в отчете Rand Corporation.