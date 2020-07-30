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Умерла немецкая овчарка, ставшая первой собакой с COVID-19 в США

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© flickr.com

© flickr.com

Первая собака в США с коронавирусной инфекцией умерла через месяц после постановки ей диагноза

Как сообщает National Geographic, у 7-летнего пса Бадди породы немецкая овчарка в середине апреля появились симптомы затрудненного дыхания.

В начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у животного выявлен коронавирус.

По данным журнала, Бадди скончался 11 июля. Согласно медицинской карте, предоставленной изданию хозяевами собаки, пес, по всей вероятности, страдал онкологическим заболеванием.

Однако пока не установлено, явилось ли онкозаболевание причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19 или, наоборот, следствием коронавирусной инфекции стала злокачественная опухоль. Ветеринары не исключают ни того, ни другого.

Ранее сообщалось, что российские специалисты выяснили в результате исследования, что коронавирусом могут заражаться собаки и кошки. Причем собаки переносят инфекцию без явных симптомов, а вот у кошек появляются все симптомы ОРВИ. В частности, это повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носа и глаз. У отдельных особей были признаки острой кишечной инфекции со рвотой и диареей.

Пока, по данным ВОЗ, случаев заражений людей от собак и кошек не выявлено, нет и доказательств возможности такого заражения. Тем не менее уже подтверждено, что одна кошка может заразить коронавирусом другую. Опираясь на эти данные, в Россельхознадзоре рекомендуют исключить тесные контакты между домашними животными там, где выявлено много случаев заражения COVID-19. Также рекомендуется сократить контакты с животными и самим больным.

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