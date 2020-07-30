найти ×
   
  • USD +1.13
    73.36
  • EUR +1.34
    86.25
СохранитьСохранено0
×

-104872

Пассажиров в аэропорту Красноярска начали опрыскивать перед вылетом

Small f1a6d446e0
Аэропорт Красноярска © vk.com

Аэропорт Красноярска © vk.com

Первый в России дезинфицирующий коридор установлен в аэропорту Красноярска.

Проходящих через него пассажиров опрыскивают специальным составом, уничтожающим до 99% вирусов и бактерий.

Как сообщается на сайте frequentflyers.ru, коридор пропускает до 360 человек в час, а продолжительность дезинфекции одного человека составляет 10−20 секунд. Пассажиры могут также воспользоваться антисептиком для рук.

Аэропорт Красноярска © vk.com

Аэропорт Красноярска © vk.com

Отмечается, что дезинфицирующее средство представляет собой природный антисептик, обладающий антибактериальным и противовирусным действием. Кроме того, компоненты, входящие в его состав, при накопительном эффекте улучшают иммунитет человека, а также очищают кожу и слизистые оболочки.

Ранее «Ридус» писал о том, что ученые из Бостонского университета провели исследование, которое показывает, что коронавирус можно уничтожить всего за несколько секунд. Для этого достаточно поверхность, загрязненную вирусом, обработать ультрафиолетовым излучением.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1965145070читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
32765099читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

26225263читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

112739080читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM