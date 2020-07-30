Пассажиров в аэропорту Красноярска начали опрыскивать перед вылетом

Первый в России дезинфицирующий коридор установлен в аэропорту Красноярска.

Проходящих через него пассажиров опрыскивают специальным составом, уничтожающим до 99% вирусов и бактерий.

Как сообщается на сайте frequentflyers.ru, коридор пропускает до 360 человек в час, а продолжительность дезинфекции одного человека составляет 10−20 секунд. Пассажиры могут также воспользоваться антисептиком для рук.

Аэропорт Красноярска © vk.com

Отмечается, что дезинфицирующее средство представляет собой природный антисептик, обладающий антибактериальным и противовирусным действием. Кроме того, компоненты, входящие в его состав, при накопительном эффекте улучшают иммунитет человека, а также очищают кожу и слизистые оболочки.

Ранее «Ридус» писал о том, что ученые из Бостонского университета провели исследование, которое показывает, что коронавирус можно уничтожить всего за несколько секунд. Для этого достаточно поверхность, загрязненную вирусом, обработать ультрафиолетовым излучением.