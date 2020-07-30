Названа возможная причина таинственной гибели слонов в Ботсване

Загадочную гибель около трех сотен слонов в Ботсване могли вызвать естественные токсины. Маловероятно, что причиной смерти животных стало инфекционное заболевание, заявил исполняющий обязанности директора Департамента дикой природы и национальных парков страны Сирил Таоло.

«Мы получили новые результаты анализов из разных стран, включая США. Пока результаты таковы: маловероятно, что причиной может быть инфекционный патоген», — цитирует слова Таоло Reuters.

Чиновник отметил, что специалисты сосредоточились на изучении «более широких факторов окружающей среды». В их числе — естественные токсины, источником которых могут быть бактерии, содержащиеся в водоемах и других местах.

Находить погибших слонов в Ботсване начали еще в апреле нынешнего года. Браконьерство исключили сразу, поскольку слоновьи бивни оставались нетронутыми. Падальщики, питающиеся мясом мертвых гигантов, также остались в живых, поэтому причиной смерти не могло быть отравление.

В мае погибло около 169 животных разных возрастов и обоих полов. Примерно столько же умерло в начале июня. Трупы чаще всего находили вблизи небольших водоемов. Судя по положению туш, смерть иногда наступала внезапно. По словам местных жителей, некоторые слоны перед смертью начинали ходить по кругу, что говорит о неврологических нарушениях.

Изучением туш животных занялись научные лаборатории Канады, ЮАР, Зимбабве и других стран. Слоны — ценный естественный ресурс Зимбабве, нуждающийся в защите. Однако ученые опасаются, что неизвестная болезнь может угрожать и людям.