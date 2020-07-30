ВОЗ обвинила молодежь в новых вспышках COVID-19

Резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах Северного полушария спровоцировано легкомысленным поведением молодежи, забывшей о мерах предосторожности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

«Данные свидетельствуют, что вспышки заболеваемости в некоторых странах частично вызваны тем, что молодые люди ослабляют бдительность в течение лета в странах северного полушария», — цитирует его слова «Интерфакс».

Схожее мнение уже прозвучало от представителей власти в Испании и во Франции. Молодежь не хочет носить маски и соблюдать социальную дистанцию. О росте числа заразившихся молодых европейцев заявил директор регионального бюро ВОЗ в Европе Ханс Клюге. Британский премьер Борис Джонсон и вовсе считает, что вторая волна COVID-19 в ряде стран — свершившийся факт.

Власти Бельгии ввели карантин в провинции Антверпен из-за «второй волны». В Марокко закрыли несколько городов из-за нового роста числа заболевших. Фармацевтические компании уже называют цены, по которым собираются продавать вакцину. Всего в мире к началу августа коронавирусом нового типа было заражено более 17 миллионов человек. Свыше 670 тысяч случаев болезни закончились летальным исходом.