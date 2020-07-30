Видео: в Москве передвинули на 100 метров старинную башню

Из-за строительства жилого комплекса в районе Савеловского вокзала в Москве пришлось передвинуть старинную водонапорную башню XIX века.

Как отмечает ФАН, вес сооружения составляет 1600 тонн.

Издание опубликовало видео, запечатлевшее процесс передвижения здания на 100 метров с помощью специальной установки — металлической платформы и монолитной железобетонной плиты.

Примечательно, что на прежнем месте башня находилась с 1899 года. Решение переместить ее было принято из-за строительства жилого комплекса на территории бывшего завода «Борец». Подготовка к перемещению здания велась с 22 июля.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как при Сталине передвигали дома вместе с жильцами.