В Пермском крае пациентов больницы кладут в коридор из-за нехватки мест
- 30 июля 2020, 18:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Краевая больница им. Вагнера в Березниках оказалась переполненной пациентами, в результате чего в палатах не хватает мест для вновь поступающих больных.
Их приходится оставлять в коридоре, сообщила URA.RU медсестра Татьяна Моховикова, работающая в терапевтическом отделении этой больницы.
При этом она уточнила, что речь идет не о пациентах с коронавирусом.
По ее словам, на днях в больницу приходил врач-эпидемиолог и интересовался, почему больные в коридоре и почему по 5−6 коек в палатах, ведь должно быть по 4. «Мы ему отвечаем: „А мы здесь при чем? Нам везут больных и не спрашивают — есть место или нет“», — рассказала медсестра изданию.
Она также отметила, что администрация больницы не обеспечивает медперсонал необходимым количеством средств индивидуальной защиты.
Как отмечает URA.RU, на сайте медучреждения указано, что по требованию Роспотребнадзора с 25 июля терапевтическое отделение временно закрыто из-за нарушения санитарных норм. По словам главврача больницы, в настоящее время решается вопрос о косметическом ремонте.
Ранее «Ридус» писал о том, что житель Московской области Дмитрий Волов, госпитализированный в филиал № 3 областной больницы в Балашихе с подозрением на коронавирус COVID-19, рассказал об условиях, в которых ему довелось провести сутки.
Войти через социальные сети: