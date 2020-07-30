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В Пермском крае пациентов больницы кладут в коридор из-за нехватки мест

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© vk.com/hospital59

© vk.com/hospital59

Краевая больница им. Вагнера в Березниках оказалась переполненной пациентами, в результате чего в палатах не хватает мест для вновь поступающих больных.

Их приходится оставлять в коридоре, сообщила URA.RU медсестра Татьяна Моховикова, работающая в терапевтическом отделении этой больницы.

При этом она уточнила, что речь идет не о пациентах с коронавирусом.

По ее словам, на днях в больницу приходил врач-эпидемиолог и интересовался, почему больные в коридоре и почему по 5−6 коек в палатах, ведь должно быть по 4. «Мы ему отвечаем: „А мы здесь при чем? Нам везут больных и не спрашивают — есть место или нет“», — рассказала медсестра изданию.

Она также отметила, что администрация больницы не обеспечивает медперсонал необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

Как отмечает URA.RU, на сайте медучреждения указано, что по требованию Роспотребнадзора с 25 июля терапевтическое отделение временно закрыто из-за нарушения санитарных норм. По словам главврача больницы, в настоящее время решается вопрос о косметическом ремонте.

Ранее «Ридус» писал о том, что житель Московской области Дмитрий Волов, госпитализированный в филиал № 3 областной больницы в Балашихе с подозрением на коронавирус COVID-19, рассказал об условиях, в которых ему довелось провести сутки.

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