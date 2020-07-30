Создана «умная» водоотталкивающая ткань, способная охладить тело
- 30 июля 2020, 16:16
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Исследователи из Университета Дунхуа в Китае разработали новый тип ткани, который, как они утверждают, может охладить вас даже в самую жаркую погоду. «Умная» ткань сама определяет, когда ваше тело нагрелось и ему нужно охладиться.
Помимо охлаждающего эффекта, материал обладает водоотталкивающим эффектом снаружи, — пояснили разработчики.
На сайте сказано, что материал изготовлен из нескольких различных полимеров, которые могут эффективно передавать тепло и отводить пот, создавая водоотталкивающий эффект. Материал состоит из трех основных компонентов: полиуретана, образующего основную структуру, фторированного полиуретана, который и отводит влагу, и нанослоев нитрида бора, которые проводят тепло.
Все три слоя соединяются и образуют прочную мембрану.
Разработчики поясняют, что нитрид бора помогает отводить тепло от тела, а большие поры между волокнами позволяют воздуху циркулировать, помогая влаге испаряться и выходить. Несмотря на это, материал остается водоотталкивающим снаружи благодаря фторированному полиуретану.
Исследователи тщательно испытывали материал как на прочность, так и на эффективность в охлаждении кожи. Команда провела несколько тестов, чтобы продемонстрировать способности материала.
В одном из них они растянули образец в резервуаре в горизонтальной плоскости. Под материалом оставался воздух, а сверху налили воды. Тест удался, так как вода сквозь материал не просочилась, тогда как воздух снизу проходил и «пузырился» через воду.
Еще один интересный тест был проведен с нагревателем: ткань поместили на тепловую панель, которая имитировала температуру человеческого тела. Нагреватель периодически поднимал температуру, а разработчики следили за тем, как ткань реагирует на ее изменения.
Эксперимент показал, что материал был более эффективен при теплопередаче: через 40 секунд температура его поверхности была примерно на 1,2 °C теплее, чем у обычной ткани.
Возможно, это не самый «умный» охлаждающий материал, но его относительно легко производить. Помимо использования для производства одежды, которая помогает охладить человека, новый материал также может быть полезен для охлаждения электроники, а также улучшения устройств, которые собирают солнечную энергию или опресняют морскую воду, — заключили ученые.
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