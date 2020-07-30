Создана «умная» водоотталкивающая ткань, способная охладить тело

Исследователи из Университета Дунхуа в Китае разработали новый тип ткани, который, как они утверждают, может охладить вас даже в самую жаркую погоду. «Умная» ткань сама определяет, когда ваше тело нагрелось и ему нужно охладиться.

Помимо охлаждающего эффекта, материал обладает водоотталкивающим эффектом снаружи, — пояснили разработчики.

На сайте сказано, что материал изготовлен из нескольких различных полимеров, которые могут эффективно передавать тепло и отводить пот, создавая водоотталкивающий эффект. Материал состоит из трех основных компонентов: полиуретана, образующего основную структуру, фторированного полиуретана, который и отводит влагу, и нанослоев нитрида бора, которые проводят тепло.

Все три слоя соединяются и образуют прочную мембрану.

Разработчики поясняют, что нитрид бора помогает отводить тепло от тела, а большие поры между волокнами позволяют воздуху циркулировать, помогая влаге испаряться и выходить. Несмотря на это, материал остается водоотталкивающим снаружи благодаря фторированному полиуретану.

Исследователи тщательно испытывали материал как на прочность, так и на эффективность в охлаждении кожи. Команда провела несколько тестов, чтобы продемонстрировать способности материала.

В одном из них они растянули образец в резервуаре в горизонтальной плоскости. Под материалом оставался воздух, а сверху налили воды. Тест удался, так как вода сквозь материал не просочилась, тогда как воздух снизу проходил и «пузырился» через воду.

Еще один интересный тест был проведен с нагревателем: ткань поместили на тепловую панель, которая имитировала температуру человеческого тела. Нагреватель периодически поднимал температуру, а разработчики следили за тем, как ткань реагирует на ее изменения.

Эксперимент показал, что материал был более эффективен при теплопередаче: через 40 секунд температура его поверхности была примерно на 1,2 °C теплее, чем у обычной ткани.