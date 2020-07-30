Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
- 30 июля 2020, 15:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Трансфер 29-летнего футболиста Александра Кокорина в московский «Спартак» состоялся, сообщил бывший генеральный директор столичного «Локомотива» Илья Геркус.
«Крайне рискованный трансфер все-таки случился», — написал он в своем Telegram-канале.
Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат петербургскому «Зениту», после освобождения из мест заключения играл за «Сочи» на правах аренды. В десяти матчах за этот клуб он забил семь голов.
Напомним, 8 октября 2018 года нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ввязались в две драки подряд. Игроки, входившие в основной состав национальной сборной по футболу, сцепились с двумя госслужащими, а незадолго до того избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину наказание в виде полутора лет колонии общего режима, Мамаеву — 1 год и 5 месяцев, а 6 сентября того же года суд удовлетворил ходатайство футболистов о досрочном освобождении.
В мае 2020 года второй кассационный суд отменил апелляционный приговор Мосгорсуда в отношении Кокорина и Мамаева с формулировкой «ввиду существенных нарушений закона».
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