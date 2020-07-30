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Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Трансфер 29-летнего футболиста Александра Кокорина в московский «Спартак» состоялся, сообщил бывший генеральный директор столичного «Локомотива» Илья Геркус.

«Крайне рискованный трансфер все-таки случился», — написал он в своем Telegram-канале.

Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат петербургскому «Зениту», после освобождения из мест заключения играл за «Сочи» на правах аренды. В десяти матчах за этот клуб он забил семь голов.

Напомним, 8 октября 2018 года нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ввязались в две драки подряд. Игроки, входившие в основной состав национальной сборной по футболу, сцепились с двумя госслужащими, а незадолго до того избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину наказание в виде полутора лет колонии общего режима, Мамаеву — 1 год и 5 месяцев, а 6 сентября того же года суд удовлетворил ходатайство футболистов о досрочном освобождении.

В мае 2020 года второй кассационный суд отменил апелляционный приговор Мосгорсуда в отношении Кокорина и Мамаева с формулировкой «ввиду существенных нарушений закона».

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