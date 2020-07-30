Как обезопасить офисы и аудитории во время пандемии

Офисы, детские сады и учебные заведения постепенно открываются после карантина, и у многих людей появляются вопросы, как обезопасить помещения во время пандемии.

Это важный момент, так как главный путь передачи вируса — воздушно-капельный. Социальная дистанция и ношение масок были придуманы не просто так. Если не соблюдать основные меры предосторожности, то мы снова увидим рост заболевших, — пояснил «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского.

Недавно китайский ученый, профессор Сиракузского университета Цзяньшунь Чжан предложил план по подготовке учебных классов и офисов к возвращению людей. Особое внимание он уделяет вентиляции, которая является слабым звеном практически в любом помещении.

Аудитории, классы, а также офисы представляют собой дополнительный фактор риска заразиться коронавирусом. Небольшое помещение с высокой плотностью людей увеличивает риски перекрестного заражения через воздушно-капельную передачу, а также через прямые или косвенные контакты, — пишет китайский профессор.

Чжан предлагает три шага, которые позволят контролировать вирус. Первый и самый главный из них — это контроль заболевших. На входе в офис или школу у людей должны измерять температуру, а также обрабатывать руки антисептиком.

Если кто-то кашляет, испытывает недомогание и другие симптомы коронавируса, то такому человеку лучше остаться дома и не подвергать других опасности. Если в коллективе кто-то заболевает коронавирусом, то нужно отправлять домой на самоизоляцию всех, кто контактировал с больным, чтобы пресечь пути передачи инфекции.

Также важно отслеживать бессимптомных носителей. Для уменьшения количества вирусосодержащих аэрозолей, которые попадают в воздух при кашле, чихании и даже обычном разговоре, следуют носить маски.

Чистый воздух и проветривание

Однако круглосуточное ношение масок в помещении — задача трудновыполнимая, особенно летом. Поэтому профессор Чжан предлагает позаботиться об улучшении качества воздуха в помещении, где в течение рабочего дня находятся люди.

Следующим шагом в улучшении качества воздуха является вентиляция с акцентом на обеспечении достаточного количества чистого воздуха в помещениях и снижении концентрации загрязняющих веществ.



Механически вентилируемые классы и офисы обычно имеют около 20% воздуха, проникающего с улицы, а остальное — рециркулируемый воздух. Это делается для экономии тепловой и охлаждающей энергии при сохранении приемлемого уровня IAQ (качества внутреннего воздуха). Для снижения риска заражения коронавирусом скорость наружной вентиляции должна быть увеличена до максимальной эксплуатационной мощности вентиляционной системы здания, — пишет врач.

Чжан говорит, что правильное распределение воздуха имеет важное значение для обеспечения того, чтобы фильтрованный воздух поступал в зоны, где находятся люди. Большинство классных комнат и офисов открытой планировки используют смешанную вентиляцию для подачи свежего воздуха.

Диффузоры воздуха обычно расположены близко к потолку, но Чжан рекомендует подавать воздух через наземную вентиляцию. Разница в том, что фильтрованный воздух с потолка смешивается с потоком воздуха, который выдыхают люди, среди которых могут быть бессимптомные распространители коронавируса.

Чжан рекомендует использовать вентиляцию, которая обеспечивает подачу воздуха на уровне пола, но выпускает его через вентиляционные отверстия в потолке. Также не стоит забывать об увлажнении и очищении воздуха.