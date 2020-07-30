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Nike продолжил эксперименты с формой «Спартака»

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© vk.com

© vk.com

Технический спонсор «Спартака» — Nike — представил новую форму клуба на сезон 2020−2021. В привычную «красно-белую» гамму на этот раз добавлены элементы черного цвета. При этом радует, что на груди сохранена традиционная полоса с ромбом и чемпионскими звездами.

Как пишет портал Footy Headlines, первым опубликовавший фотографии новой коллекции, «жаккардовый сплошной принт» на футболках «вдохновлен конструкцией крыши» домашней арены «Спартака».

И у белой гостевой, и у красной домашней формы появился черный воротник и зигзагообразные полосы такого же цвета по бокам.

Сочетание красного и черного смотрится несколько траурно. По какому поводу «Спартак» решил печалиться еще до начала сезона, пока понять трудно. Однако прошлый чемпионат дал достаточно поводов для этого.

Новый чемпионат России стартует 8 августа. «Спартак» проведет первую игру на следующий день дома с «Сочи».

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