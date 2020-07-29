В МВД Белоруссии интернет и заграницу обвинили в организации беспорядков

Акции в Минске и других белорусских городах были спровоцированы из-за границы при помощи социальных сетей и мессенджеров. На то, чтобы вывести людей на улицы, ушло всего несколько часов, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

«Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать», — цитирует его слова «РИА Новости».

Казакевич отметил, что технология проведения «цветных революций» была разработана еще в 1970-е годы. Сейчас основным источником опасности является интернет, ставший инструментом политической борьбы. Протест, как правило, искусно формируется определенными лицами. И именно они — главный источник проблем.

«Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует», — заявил Казакевич.

Замминистра подчеркнул, что «с правовой точки зрения» неважно, откуда «ты призываешь к массовым беспорядкам» — с площади или из «удобного кресла где-нибудь за границей или у себя на даче». Важен сам факт провоцирования нарушений, поэтому администраторы Telegram-каналов также несут персональную ответственность. В таких случаях белорусские правоохранительные органы «достаточно эффективно» выявляют и «пресекают подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации».

Стихийные массовые акции в разных городах Белоруссии прошли вечером 14 июля. Люди вышли на улицы после отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. «Ридус» публиковал видеозаписи с улиц.

По данным МВД, за нарушение общественного порядка были задержаны свыше 250 человек. При этом пострадали шесть бойцов ОМОН, четверо из которых попали в больницы. Возбуждено несколько уголовных дел.

29 июля в Белоруссии был задержан российский политтехнолог, принимавший участие в избирательных компаниях в России и США.