Раскрыта одна из тайн происхождения Стоунхенджа

На протяжении более чем четырехсот лет археологи и геологи пытались определить географическое происхождение камней, которые использовали древние строители Стоунхенджа. Недавно ученым удалось решить одну из самых трудных задач. Химический состав крупных блоков песчаника — сарсенов — указал на каменоломню Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир, расположенную в 25 километрах к северу от знаменитого неолитического памятника.

Геологи, используя макроскопические и микроскопические особенности горных пород, могут установить обнажение, из которого они были взяты. Такие методы позволили ученым выяснить, что большинство небольших «голубых камней» Стоунхенджа добыты в юго-западном Уэльсе. Однако с сарсенами все было иначе. По словам одного из авторов исследования, аспирантки Университета Рединга Кэти Уитакер, они очень похожи друг на друга. «Когда вы смотрите на них под микроскопом, вы видите лишь зерна кварцевого песка с большим количеством кварца», — цитирует ее слова Scientific American.

Поэтому ученым пришлось обратиться к рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Этот метод позволяет определить химический состав по длине световых волн, которые образец отражает при бомбардировке рентгеновскими лучами.

Выяснилось, что практически все сарсены Стоунхенджа имеют удивительно похожий химический состав. Это доказывает, что камни были добыты в одном месте. Однако таких данных было недостаточно, чтобы точно определить, где находится каменоломня.

Прорыв неожиданно произошел в 2018 году, когда образец, взятый во время реставрации 60 лет назад с одного из сарсенов Стоунхенджа, был возвращен в Англию из частной коллекции. Ученые получили разрешение использовать его фрагмент для более детального анализа. «Мы тихо подпрыгивали от волнения», — признался географ Дэвид Нэш из Университета Брайтона — ведущий автор исследования, опубликованного в Science Advances.

Используя два типа масс-спектрометрии, команда определила содержание 22 микроэлементов в образце и сравнила показатели с пробами горных пород из 20 различных мест в южной части Англии. «Химическая подпись» точно соответствовала одному из месторождений — Уэст-Вудсу.



Коллеги авторов работы уже признали открытие «довольно убедительным» и назвали его «большим достижением». Уэст-Вудс, расположенный к югу от реки Кеннет, часто упускают из виду в археологических исследованиях. До сих пор преобладали предположения, что сарсены добывались к северу от этого места — в Мальборо-Даунс.

Команда Дэвида Нэша смогла определить происхождение 50 сарсенов. Но еще два не соответствуют ни одному из изученных участков, а также не походят друг на друга. Поскольку с момента строительства Стоунхенджа было утрачено еще 30 подобных камней, невозможно узнать, является ли оставшаяся пара уникальной. Возможно, это остатки большой группы, привезенной из других мест.

Нэш отметил, что наиболее интригующим выводом является то, что камни из Уэст-Вудса, вероятно, были перемещены во время второй фазы строительства памятника. Это произошло около 2500 года до нашей эры. Удивительно, как людям эпохи неолита удалось транспортировать на большие расстояния массивные глыбы, имеющие средний вес около 20 тонн. Археологи сходятся в одном: нужна была масштабная социальная координация.