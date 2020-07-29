Автор «1001 вопрос про ЭТО» выпустил книгу о том, как бросить курить

Владимир Шахиджанян, автор известных книг «СОЛО на клавиатуре» и «1001 вопрос про ЭТО» выпустил бесплатную-онлайн книгу для курильщиков «Курить, чтобы бросить!».

Зная, какую широкую популярность приобрели прошлые книги автора, «Ридус» решил выяснить, почему 80-летний Шахиджанян, которого называют дедушкой российского интернета, решил написать книгу именно про это.

— Владимир Владимирович, как вообще пришла идея написать книгу на такую популярную, и даже слегка «заезженную» тему?

Вы знаете, идея пришла как-то спонтанно. Я был курильщиком 55 лет, а потом сам резко бросил курить. Вокруг меня было много знакомых и друзей, которые интересовались, как в моем возрасте мне так легко удалось это сделать. Я давал советы, наблюдал за реакцией и действиями этих людей, а потом решил, что у меня накопилось много проверенных и уникальных способов, которыми хочется поделиться. К тому же, это не просто книга, каких, как Вы правильно заметили, много, а целый сайт с круглосуточной поддержкой, форумом, рассказами бывших курильщиков, видео. В этом наша уникальность.

— Но, все-таки, не было опасений, что такая тема не получит широкий отклик?

Когда я начинал писать «СОЛО на клавиатуре», было выпущено несколько пособий и сборников, в которых учили быстро и грамотно печатать на клавиатуре. До моей книги «1001 вопрос про ЭТО» были выпущены сотни публикаций и книг про половое воспитание и секс. Тем не менее, все мои книги выходили миллионным тиражом. Это [наш собеседник улыбнулся] о чем-то да говорит.

— Вы пишите, что после прочтения книги любой курильщик бросит курить. В чем секрет?

Вы бросите курить без таблеток, пластырей, иголок, жвачек типа «Табекс», «Чампикс», «Никоретте». И речь не о гипнозе. Кстати, болезненного отлучения от сигареты тоже не будет, так как я нацелен на то, чтобы вы плавно и навсегда побороли вредную привычку. Когда сделать последнюю затяжку перед тем, как начать жизнь без курения, — это Вы решите самостоятельно в процессе чтения книги. Это не книга про то, что вы сегодня же бросаете курить, я более того, даже рекомендую курить в процессе чтения.

— Звучит интересно. А такая мягкая методика для избавления от одной из самых цепких вредных привычек работает?

Почему-то все воспринимают это как борьбу. Не должно быть борьбы. Надо хвалить, поощрять себя, что бросаешь курить. Вы можете почитать отзывы, а их почти 2000, и только 2% негативных. Представляете, почти 2000 курильщиков уже бросили курить. А курение — это болезнь, особенно в России, где курит почти 30% населения.

— Вы сказали, что помимо книги, курильщик может пользоваться сайтом, задавать вопросы, а также читать чужие истории успеха. И все это бесплатно. Почему? Как правило, то, что нам достается бесплатно, мы не ценим. Не думаете, что люди забросят методику?

Действительно, когда мы что-то покупаем, то начинаем относиться к этому серьезнее. Но книга «Курить, чтобы бросить!» — это немного не методика, а идеология. Те, кому это нужно, воспользуются. К тому же, среди курильщиков полно тех, кто экономит каждую копейку: учителя, сварщики, дальнобойщики, вахтеры, охранники. Когда я выпускал книгу «СОЛО на клавиатуре» нам многие звонили, и просили предоставить бесплатный экземпляр, и мы предоставляли. В этот раз я решил сразу сделать все бесплатным. Пусть этим мы будем отличаться.

Прочитать книгу и наконец-то бросить курить можно тут.