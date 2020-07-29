Над марсианским вулканом появилось странное облако

Специалисты из Европейского космического агентства опубликовали снимок, на котором можно увидеть, что над одним из марсианских вулканов появилось необычное облако. Как показал анализ, оно состоит из замерзших мелких капелек воды.

Ранее мы уже наблюдали это облако, и скорее всего, оно никак не связано с активностью вулкана. Мы предполагаем, что воздушный поток находится под влиянием склона вулкана, — пишут специалисты.

На фотографии, сделанной в середине июля камерой визуального мониторинга (VMC) миссией Mars Express, можно увидеть размеры облака. Ученые вычислили, что он составляет около 1800 километров.

Прошлогодние данные говорят о том, что облако появляется в этом месте раз в 12 месяцев, а затем постепенно исчезает. Главный вопрос, которым задаются ученые, — почему оно такой странной формы.

Еще одна удивительная особенность состоит в том, что облако появляется на Марсе строго в определенное время в период южного солнцестояния, когда Солнце находится в самом южном положении в небе над Марсом.

Напомним, что день на Красной планете длится 24 часа, 39 минут и 35 секунд, а год состоит из 687 дней, поэтому времена года длятся там вдвое дольше, чем на Земле. Во время южного солнцестояния, которое во многом похоже на зимнее солнцестояние на Земле, облако появляется утром и увеличивается в размерах три часа, а потом исчезает.