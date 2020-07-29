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Над марсианским вулканом появилось странное облако

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© ESA

© ESA

Специалисты из Европейского космического агентства опубликовали снимок, на котором можно увидеть, что над одним из марсианских вулканов появилось необычное облако. Как показал анализ, оно состоит из замерзших мелких капелек воды.

Ранее мы уже наблюдали это облако, и скорее всего, оно никак не связано с активностью вулкана. Мы предполагаем, что воздушный поток находится под влиянием склона вулкана, — пишут специалисты.

На фотографии, сделанной в середине июля камерой визуального мониторинга (VMC) миссией Mars Express, можно увидеть размеры облака. Ученые вычислили, что он составляет около 1800 километров.

Прошлогодние данные говорят о том, что облако появляется в этом месте раз в 12 месяцев, а затем постепенно исчезает. Главный вопрос, которым задаются ученые, — почему оно такой странной формы.

Еще одна удивительная особенность состоит в том, что облако появляется на Марсе строго в определенное время в период южного солнцестояния, когда Солнце находится в самом южном положении в небе над Марсом.

Напомним, что день на Красной планете длится 24 часа, 39 минут и 35 секунд, а год состоит из 687 дней, поэтому времена года длятся там вдвое дольше, чем на Земле. Во время южного солнцестояния, которое во многом похоже на зимнее солнцестояние на Земле, облако появляется утром и увеличивается в размерах три часа, а потом исчезает.

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Захар Прилепин подтвердил, что бойцы его батальона задержаны в Белоруссии

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© instagram.com

© instagram.com

Писатель Захар Прилепин подтвердил информацию о том, что среди задержанных в Белоруссии граждан России из так называемой ЧВК «Вагнер» есть и бойцы, служившие ранее в его батальоне в зоне боевых действий в Донбассе.

Ранее правоохранительные органы Белоруссии отчитались о том, что задержали 32 наемников из зарубежной частной военной компании, целью которых якобы было дестабилизировать ситуацию в стране. Затем российский журналист Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что среди задержанных были и бывшие бойцы из батальона Прилепина.

Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах, — заявил Захар Прилепин изданию URA.RU.

В то же время писатель отрицает, что его бывшие товарищи по оружию участвовали в какой-то интриге против официального Минска.

Хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно, — добавил Прилепин в своем Telegram-канале.

Семен Пегов также придерживается точки зрения, что Белоруссия была лишь транзитным пунктом для переброски вооруженных россиян в другую страну. Об этом, по его словам, свидетельствуют факты — при задержании у «вагнеровцев» нашли только легкую ручную кладь, плюс они открыто передвигались в военной форме.

Парни и были в форме — потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск. Ну и обвинять их в намерениях организации беспорядков? Бред. Москва меньше всего заинтересована, чтобы в Белоруссии был реализован украинский сценарий, — пишет Пегов в канале WarGonzo.

Белорусские правоохранители задержали под Минском 32 гражданина России, еще один человек был задержан на юге страны. Спецслужбы считают их сотрудниками ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы утверждают, что всего в Белоруссию якобы прибыло более 200 боевиков, которые должны были дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. 

Агентство также опубликовало список задержанных с ФИО и датами рождения. В отношении них проводит проверку Следственный комитет.

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