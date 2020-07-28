ВОЗ высказалась о второй волне коронавируса

Ввиду того, что многие страны повторно столкнулись с увеличением количества заболевших, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что мир накрывает вторая волна COVID-19. Так, 27 июля число случаев заболевания достигло нового ежедневного максимума: около 300 000 по всему миру. Причем более половины из них произошли в Северной и Южной Америке.

ВОЗ сообщает, что только в США с 21 июля в среднем за семь дней было зарегистрировано 67 000 случаев заболевания. Коронавирус также быстро распространяется в Индии, Бразилии и Южной Африке, где еще не был зарегистрирован даже пик пандемии.

Это можно называть как угодно, но ясно одно: вирус никуда не делся. Карантин во многих странах был снят преждевременно, да и мер социальной дистанции сейчас никто не придерживается. Это было вполне ожидаемо, что к осени, вероятно, пойдет небольшой рост заболеваемости, — пояснил «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского».

Помимо Индии, Бразилии и Южной Африки тревожный всплеск заболеваемости наблюдается и в Азии. Например, 26 июля в Китае было зафиксировано рекордно большое число ежедневных случаев заболевания с марта. На следующий день Гонконг объявил о новых ограничениях.

Вчера, 27 июля, выступая на пресс-конференции ВОЗ, глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария ван Керкхове заявила, что глобальная картина пандемии сложна, но страны, где растет количество заболевших, делятся на два лагеря.

Во многих странах сейчас действительно наблюдается разгар пандемии, и в них заметно интенсивное распространение вируса. Другие страны, уже прошедшие первый пик, сохраняют низкий уровень заболеваемости. В некоторых из них появляются новые случаи и вспышки заболевания в определенных районах: например, в тех, где находятся ночные клубы, — говорит Керкхове.

Некоторые страны снова вводят ограничения на въезд для туристов. К примеру, опасения по поводу новой волны в Испании привели к тому, что Великобритания ввела 14-дневный карантин для людей, возвращающихся оттуда, чтобы ограничить потенциальное распространение вируса на своей территории.